بالفيديو.. ” المري ” يوضح أجر الصلاة في فنادق تطل على الحرم

نايف السالم(صدى):

كشف المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي المري، عن أجر الصلاة في فنادق تطل على الحرم، وذلك ردًا على سؤال بشأن أن مَن يصلي في الفنادق المطلة على الحرم يؤجر بأجر مَن يصلي في الحرم نفسه.

وأوضح الشيخ المري في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، إن الفنادق المطلة على الحرم إذا لم يكن بينها وبينه طرق مسلوكة أو اتصلت بها الصفوف، فلا حرج من الصلاة خلف إمام الحرم وللمصلي نفس أجر من يصلي في الحرم نفسه.

وأشار ” المري” إلى أنه إذا كان الفندق بعيداً أو بينه وبين الحرم طرق مسلوكة، فيرى بعض العلماء عدم جواز الصلاة مع إمام الحرم إلا إذا اتصلت الصفوف، لافتًا إلى أنه لا يجوز للرجل أن يصلي مع إمام الحرم في غرفته بمفرده، ولكن يجب أن يصلي معه أحد.