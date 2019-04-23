تعليق محافظ الكهرباء على إمكانية الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين
علق محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري، على ما تم تداوله حول إمكانية الرفع بطلب تسديد فواتير الكهرباء عن المتقاعدين.
وأكد الشهري أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، موضحًا أن تسديد فواتير المتقاعدين سارِ على الجميع ممن كانوا يعملون بالقطاع الخاص أو الحكومي.
ونفى الشهري إتاحة الرفع بتسديد الفواتير عن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72729 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه كذا بس ,,
,, المتقاعدون غلابا ,,
متقاعد قديم[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 52 دقيقة
محافظ الكهرباء على إمكانية الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين نتمني فواتير الماء ايضا الفلكية المتقاعدون غلابا مكانك سر لازيادة و لاعلاوة سنوية الراتب هو هو مافرقت ارتفع الكهرباء والماء والابنزين
الشاعر[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 23 دقيقة
الماء مقطوع له 8 شهور
الكهرب يبغون 3200
متقاعد
ماباقي الا الهواء تاخذون عليه ضريبة
لكن الله فوق كل ظالم