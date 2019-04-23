تعليق محافظ الكهرباء على إمكانية الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين

علي القحطاني(صدى):

علق محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري، على ما تم تداوله حول إمكانية الرفع بطلب تسديد فواتير الكهرباء عن المتقاعدين.

وأكد الشهري أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، موضحًا أن تسديد فواتير المتقاعدين سارِ على الجميع ممن كانوا يعملون بالقطاع الخاص أو الحكومي.

ونفى الشهري إتاحة الرفع بتسديد الفواتير عن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال.