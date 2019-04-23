شرطي يجتاح بسيارته موكبا ويقتل ويصيب عشرات الأطفال

أبوجا(صدى):

صدم شرطي نيجيري بسيارته مجموعة أطفال يشاركون بموكب بمناسبة الفصح في شمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 طفلا.

وقالت ماري مالوم المتحدثة باسم شرطة ولاية غومبي، إن الحادث الدامي وقع في ساعة متأخرة الأحد عندما اجتاح شرطي وهو خارج الخدمة بسيارته موكبا يحتفل بعيد الفصح في الولاية.

وبحسب شهود عيان فإن سائق السيارة قاد سيارته عن عمد باتجاه الحشد بعد شجار حول الموكب الذي أقفل الطريق أمامه.