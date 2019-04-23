” جيم ” ومكاتب فاخرة..جولة من داخل برج الراجحي

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، ما بدى عليه برج مصرف الراجحي من الداخل، حيث وجود صالة جيم لممارسة الموظفين للتمرينات الرياضية في وقت الراحة، إضافة إلى مسجد كبير.

وأظهر المقطع وجود مكاتب فاخرة، وبهو ضخم للاستقبال، في تصميم مبهر.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قد افتتح البرج، مساء أمس الأثنين.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته ،قائلا: ” هذا المحفل الرائع الذي ينم عن صدق العمل وجودته والأمانة والإخلاص في إنشاءه ليس في إنشاء المبنى وإنما إنشاء العمل، مصرف الراجحي المعروف بالدقة والأمانة والإنجاز الجيد وهذا شي نفخر به جميعاً ” .

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