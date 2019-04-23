بالصور.. مواطن يصمم طريقًا لمساعدة أخيه الكفيف في الوصول للمسجد

حمود العنزي(صدى):

في لفتة إنسانية، قرر مواطن مساعدة أخيه الكفيف بطريقة مبتكرة ،لمساعدته في الوصول إلى المسجد.

وأظهرت مجموعة من الصور المتداولة ،تصميم المواطن لطريق من المعدن لمساعدة أخيه في التعرف على اتجاهات المسجد.