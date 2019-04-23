بالصور.. مواطن يصمم طريقًا لمساعدة أخيه الكفيف في الوصول للمسجد
في لفتة إنسانية، قرر مواطن مساعدة أخيه الكفيف بطريقة مبتكرة ،لمساعدته في الوصول إلى المسجد.
وأظهرت مجموعة من الصور المتداولة ،تصميم المواطن لطريق من المعدن لمساعدة أخيه في التعرف على اتجاهات المسجد.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22111 ] نشر منذ 1 ساعة
اعمى ويصلي في المسجد وفيه ناس تبصر ماتعرف المسجد
فعلا اعمى بصر وليس باعمى بصيره وغيره مبصر ولاكنه اعمى بصيره
alfahd42[ عدد التعليقات: 22111 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه خير على مساعدة اخيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40577 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يجزاه خير الجزاء
العمر عمى القلب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40577 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يجزاه خير الجزاء
العمى عمى القلب وليس عمى العين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40577 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يجزاه خير الجزاء
العمى عمى القلب وليس عمى العين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25231 ] نشر منذ 54 دقيقة
جزاه الله خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49239 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يجزاه خير.