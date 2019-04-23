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بالصور.. مواطن يصمم طريقًا لمساعدة أخيه الكفيف في الوصول للمسجد

بالصور.. مواطن يصمم طريقًا لمساعدة أخيه الكفيف في الوصول للمسجد
حمود العنزي(صدى):

في لفتة إنسانية، قرر مواطن مساعدة أخيه الكفيف بطريقة مبتكرة ،لمساعدته في الوصول إلى المسجد.

وأظهرت مجموعة من الصور المتداولة ،تصميم المواطن لطريق من المعدن لمساعدة أخيه في التعرف على اتجاهات المسجد.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22111 ] نشر منذ 1 ساعة

اعمى ويصلي في المسجد وفيه ناس تبصر ماتعرف المسجد
فعلا اعمى بصر وليس باعمى بصيره وغيره مبصر ولاكنه اعمى بصيره

[ عدد التعليقات: 22111 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجزاه خير على مساعدة اخيه

[ عدد التعليقات: 25231 ] نشر منذ 54 دقيقة

جزاه الله خير

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