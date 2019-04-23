محامي ينهي حياة زوجته بوصلة تعذيب!

القاهرة(صدى):

أقدم محامي مصري على قتل زوجته 48 عامًا ،بعد وصلة تعذيب، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا من الأهالي أفادوا فيه تعدى محام بالضرب على زوجته مما أدى إلى وفاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة المجني عليها.

وظهرت على المجني عليها إصابات عبارة عن جرح قطعي بالجبهة وآثار حرق بالقدم اليمنى، وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة من جسدها.

وتبين وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليها، بسبب خلافات زوجية بينهما، فاعتدى عليها بالضرب بقطعة خشبية، مما أسفر عن إصابتها بجروح بمناطق متخلفة في جسدها، ومن ثم وفاتها.