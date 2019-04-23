مقطع ” جريء ” لعلا فرحات وزوجها يثير الجدل
نشرت الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات، مقطع فيديو جريء ظهرت فيه برفقة زوجها، رجل الأعمال المواطن غيث العزب.
وظهرت فرحات في أحد الأماكن العامة، وزوجها يحملها بطريقة جريئة، في مشهد مثير ،يخالف عادات المجتمع.
يذكر أن علا فرحات قد احتفلت بزواجها من العزب في حفل عائلي أمام البحر في دبي بعد إعلانها عقد قرانها في نوفمبر الماضي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22090 ] نشر منذ 41 دقيقة
لابارك الله فيكم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25222 ] نشر منذ 14 دقيقة
اوكي فايتين في بعض