مقطع ” جريء ” لعلا فرحات وزوجها يثير الجدل

القدس(صدى):

نشرت الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات، مقطع فيديو جريء ظهرت فيه برفقة زوجها، رجل الأعمال المواطن غيث العزب.

وظهرت فرحات في أحد الأماكن العامة، وزوجها يحملها بطريقة جريئة، في مشهد مثير ،يخالف عادات المجتمع.

يذكر أن علا فرحات قد احتفلت بزواجها من العزب في حفل عائلي أمام البحر في دبي بعد إعلانها عقد قرانها في نوفمبر الماضي.