موقف شعيب راشد من تهمة التحريض على الفسق والفجور

خالد الظفيري(صدى):

أكد الإعلامي الكويتي شعيب راشد، على براءته من الدعوى التي أقامتها ضده وزارة الداخلية الكويتية بتهمة تحريضه على الفسق والفجور.

وأثنى شعيب راشد على جهود القضاء الكويتي لإنصافه في هذه القضية، موجهًا شكره لوزارة الداخلية على اتباعها الطرق القانونية، واصفًا هذه الخطوة بـ ” الحضارية ” .

وأعاد راشد، نشر الحلقة التي بسببها تم اللجوء للقضاء، قائلا: ” فخور جدًا بهذا المشهد القانوني، ولا للتعسف وتقييد النص الإعلامي أو فرض رقابة سابقة على أي نشاط فني، ومع القضاء فإنه ملجأنا جميعاً بعد الله ” .