نايف الحربي: الضربات الاستباقية تفشل 95 % من العمليات الإرهابية

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب الصحفي نايف الحربي، أن الضربات الاستباقية تستطيع أن تفشل نحو 95 % من العمليات الإرهابية التي تستهدف المملكة.

وقال الحربي في تصريحات تلفزيونية: ” إن رجال الأمن أعين ساهرة على حماية المملكة ” ،مؤكدا أن الجهاز الامني في المملكة يعتبر اقوى جهاز أمني في العالم ،مضيفا: ” المملكة بيت خبرة في مجال مكافحة الإرهاب ” .

وكان المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة قد صرح بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، تم رصد مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها.

وتمكن جهاز أمن الدولة من تنفيذ عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 إرهابي، ما يدل على يقظة رجال الأمن ،ورئاسة أمن الدولة الماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة.