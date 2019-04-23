 التعليم: إدراج مخالفة عدم المحافظة على الكتب الدراسية ضمن مخالفات الدرجة الثانية

نايف السالم(صدى):

قررت وزارة التعليم، تفعيل نموذج التعاقد السلوكي المتضمن العناية بالكتاب المدرسي والمحافظة عليه.

وتضمن القرار: نقل مخالفة امتهان الكتب الدراسية من مخالفات الدرجة الثانية من قواعد السلوك والمواظبة إلى مخالفات الدرجة الرابعة.

وجاء القرار على النحو التي:: “ نأمل اعتماد ما جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وتضمن تفعيل تطبيق (أنموذج التعاقد السلوكي) والمتضمنةً قواعد السلوك والمواظبة وضرورة تزويد أولياء الأمور بالمخالفات السلوكية والإجراء المتخذ لكل مخالفة، وأخذ توقيعات أولياء الأمور والطلبة على ذلك مع بداية كل عام دراسي ” .

وتابعت: “ نقل مخالفة امتهان الكتب الدراسية من مخالفات الدرجة الثانية من قواعد السلوك والمواظبة إلى مخالفات الدرجة الرابعة، وإدراج مخالفة عدم المحافظة على الكتب الدراسية مخالفات الدرجة الثانية وتضمين المحافظة على الكتب الدراسية كأحد القيم المستهدفة من برنامج المدارس المعززة للسلوك واستثمار وسائل التقنية الحديثة نوعية الطلبة وأولياء أمورهم لاسيما قرب نهاية كل فصل دراسي ” .