سفارة المملكة في واشنطن: مجهولون انتحلوا صفة موظفينا للاحتيال على الموظفين

واشنطن(صدى):

أصدرت سفارة المملكة في واشنطن، بيانًا حول ما تم رصده من حالات احتيال مكررة تعرض لها مواطنون سعوديون عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين من خارج المملكة ينتحلون شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن (3800-342-202) أو رقـم الملحقية الثقافية بواشنطـن (7226-573-703) أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين (هنـــــــــــا) التابعة لسفارة المملكة بواشنطن، ويقومون بطلب تحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات العلمية التي تم الحصول عليها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية وغيرها من الخدمات الأكاديمية الأخرى، وأنه في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بإبلاغ وزارة الداخلية بالمملكة عن أسمائهم حيث أن هذه الشهادات مجهولة المصدر وغير معترف بها.

وأوضحت السفارة أنه بالتحري عن هذا الموضوع؛ تبين أن المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية رغم ظهور الأرقام الهاتفية والعناوين الخاصة بها مما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية لا يمكن إيقافها لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة،

وأكدن بأنها ليست الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالشؤون الأكاديمية مثل توفير القبول الجامعي أو تصديق الشهادات الجامعية مما يعني عدم مصداقية أي جهة أو شخص يدعي ذلك، كما تؤكد أنها والجهات الحكومية الأخرى لا تساعد بل ” تحذر ” من محاولات تجاوز الأنظمة المعمول بها في المملكة أو البلد المضيف.

وأخيراً، أهابت السفارة بالمواطنين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة كما ستقوم السفارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، داعية المواطنين الكرام للتواصل مع وزارة التعليم والملحقية الثقافية السعودية في واشنطن فيما يتعلق بالشؤون الأكاديمية على الروابط التالية:هنـــــــــــــــا.. هنـــــــــــــا.