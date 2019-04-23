امرأة تذبح طفل وتضعه في برميل

القاهرة(صدى):

انتقل رجل من إحدى محافظات مصر إلى العاصمة القاهرة؛ ثم ساهم في توفير فرص عمل لـ3 من أشقائه الأربعة، الذين حضروا وأسرهم واحدا تلو الآخر، وعمل كل منهم كحارس عقار.

ورُزق أحد أشقاءه بثلاثة أولاد وبنتين اثنين لكن زوجته أصيبت بـ ” حمى النفاس ” بعد وضعها آخر مولود، وأتت الرياح بما لا تشتهيه السفن، حيث أزمة نفسية حادة ألمت بتلك السيدة.

وكانت العائلة على موعد مع حدث مفجع، حيث اختفى الطفل في ظروف غامضة، حتى اعترفت زوجة أحد الأشقاء بتخلصها من الطفل صاحب الست سنوات في ” برميل تحت بير السلم ” ، ليسرع الأب وأشقاؤه إلى السلم، حيث أصيبوا بصاعقة، عثروا على الطفل مذبوحًا، يرتدي كامل ملابسه.

وحضرت قوة من وتحفظوا على المشتبه بها الرئيسية زوجة شقيق والد الطفل، واقتادوها إلى ديوان القسم للتحقيق، والتحريات الأولية وأقوال الجيران أرجعت السبب إلى حالة المتهمة النفسية السيئة، واصطحبت قوة من القسم المتهمة إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية صباح أمس الأحد، وخضعت للكشف الطبي للوقوف على سلامة قواها العقلية من عدمه.