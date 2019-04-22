خدمات الملاحة الجوية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت خدمات الملاحة الجوية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة، بمسمى ” أخصائي إدارة جودة، رئيس تخطيط أعمال ” .

واشترطت في المتقدم على وظيفة أخصائي إدارة الجودة، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو إدارة الجودة، ولديه خبرة تزيد عن ست سنوات بمجال ذي صلة.

كما اشترطت في المتقدم لوظيفة رئيس تخطيط أعمال، أن يكون المتقدم حاصلًا عن درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، ولديه خبرة ست سنوات على الأقل في مجال ذي صلة بتخصصه.

ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال الرابط:هنــــــــــــا.