بالصور.. العثور على جثة رجل مفقود بين فك تمساح

جاكرتا(صدى):

عثرت السلطات الإندونيسية على رجل مفقود داخل فك تمساح بنهر مالوغ بقرية كيناباني في إندونيسيا.

وكان الرجل يغوص في النهر لإصلاح أنبوب تحت الماء بالقرب من منزله في سولاويزي، عندما هاجمه التمساح وبينما حاولت شقيقته سحبه عبر الإنبوب الذي يستخدمه للتنفس تحت الماء، قام بسحبه التمساح إلى الأسفل.

وبدأت السلطات الإندونيسية في البحث عن الرجل، وبالفعل رصد فريق البحث والإنقاذ جثته في اليوم التالي عندما ظهر التمساح على السطح وهو يمسك بجثة الرجل بين فكه الضخم.