مصرع فتاة أسفل عجلات القطار بسبب سماعات الأّذن

مينسك(صدى):

لقت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعها أسفل عجلات قطار، في بيلاروسيا، وذلك بعدما عبرت خط السكك الحديدية وهي تستمع إلى الموسيقى عبر سماعات الأذن وتقرأ رسالة على هاتفها المحمول.

وكانت المراهقة، تستمع إلى الموسيقى على سماعاتها، وأيضًا كانت تقرأ الرسائل على هاتفها الذكي لحظة عبورها السكة الحديد ولم تر القاطرة المقبلة بتجاهها، وحاول سائق القطار لفت انتباه الفتاة، باستخدام البوق وفرامل الطوارئ، ولكنه لم يستطع إيقاف القطار في الوقت المناسب ليصدم الفتاة والتي طارت في الهواء، وتسقط على الأرض مصابة بجروح قاتلة.

وأضاف أنها رأت القطار قبل ثوان وبذلت جهدًا يائسًا لتجنب التعرض للصدم ولكن كان الآوان قد فات، وأن الفتاة كانت على قيد الحياة عندما وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث ولكنها توفيت في وقت لاحق من اليوم نفسه في المستشفى.