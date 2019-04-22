بالفيديو.. الريض الرويلي: الدحة بدأت خطة حرب

عادل الحربي(صدى):

أوضح الريض الرويلي، أن الدحة انبثقت من معركة ذي قار، حيث كانت خطة حربية لمكافحة جيش الفرس.

وأشار خلال لقائه ببرنامج ” داوود الشريان ” ، إلى أنها بدأت كخطة حرب حيث كانت الفيلة ضمن جيش الفرس، وخيل العرب يخاف من الفيلة؛ لذلك بدأوا بإصدار صوت زئير الأسود لإخافة الفيلة.

وأضاف أن هناك مجموعة من العرب قلّدوا هديرا لزامل لإيهام جيش الفرس بأن هناك قوات عربية أخرى جاءت لدعم الجيش؛ لتوليد الخوف في قلوب العساكر والجنود.

وتابع أن هذه الخطة نجحت في الحرب؛ لذلك أصبحوا يفعلوها في الأفراح فمجموعة تزأر ومجموعة تهدر.