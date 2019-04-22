فيتوريا: سندخل بتركيز خاص أمام الزوراء ولاتهمني نتيجة المباراة الماضية

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب النصر روي فيتوريا، على أهمية مباراة الفريق أمام الزوراء العراقي، قائلًا : نحن اتينا من أجل المباراة وحينها نلعب ونشارك نحب أن نفوز في المباريات التي نشارك بها.

وقال المدرب خلال مؤتمر صحفي له : صحيح بأننا نشارك في 3بطولات مختلفة لهذا السبب لايمكن أن يشارك نفس اللاعبين في كل المباريات.

وأضاف : لدينا ثقة كاملة في كل اللاعبين المتواجدين لدينا في الفريق وأي لاعب سنضعه في خانته لن يقل أدائه عن اللاعبين الآخرين.

وتابع : حقيقة تركيزنا أكثر على الدوري وكأس الملك لكننا نحضر لبطولة آسيا ليس من أجل المشاركة فقط، ومن الطبيعي أن نكون مهتمين في البطولة الآسيوية ولايعني أن نكون أتينا بلاعبين مختلفين أن نكون مستهينين في بطولة آسيا.

واختتم قائلًا : لاتهمني نتيجة المباراة الماضية ولن نفكر بها هذه مباراة جديدة وسندخلها بتركيز خاص لها ومن أجل الفوز.