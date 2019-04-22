جامعة الملك عبدالعزيز توفر وظائف أكاديمية شاغرة لدى كلية الإعلام

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز ، عدد من الوظائف الشاغرة على مسمى “معيد”، للرجال والنساء، للعام الدراسي 1440هـ، وذلك وفق التخصصات التالية:

العلاقات العامة (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

الإعلام الرقمي (عدد 4 وظائف/ للجنسين).

الاتصال التسويقي أو الإعلان (للرجال) .

الإخراج والتصميم أو راديو وتلفزيون أو الإنتاج المرئي والمسموع (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

وبينت الكلية أن الشروط المطلوبة هي:

أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية ، وأن يكون المتقدم/ـة حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

ألا يقل تقدير المتقدم/ـة في البكالوريوس عن جيد جداً ، أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك ، و ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة عن (30) سنة.

أن يكون المتقدم/ـة حاصلا على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أوIELTS ، أن يكون المتقدم/ـة حاصلا على درجة قدرات الجامعيين أو ما يعادلها ، وألا يكون المتقدم/ـة حاصلا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة التخرج- كشف درجات معتمد- وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت عن طريق الرابط: (هنا)، أو الدخول على (موقع كلية الاتصال والإعلام- وكالة الكلية للدراسات العليا– نظام التقديم على الوظائف)، وذلك اعتبارا من تاريخ 16/ 8/ 1440هـ حتى 15/ 9/ 1440هـ.