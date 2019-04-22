فنان العرب محمد عبده يكشف الكثير من المفاجأت بمؤتمرًا صحفيًا في مصر

أميرة خالد(صدى):

يعقد فنان العرب محمد عبده، يوم الخميس المُقبل، مؤتمرًا صحفيًا ضخمًا، بفندق ماريوت الزمالك، في مصر.

ويستعد الفنان الكبير لإقامة حفله المُرتقب على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي سيشدو فيه بكافة أغاني ألبومه الأخير ” يا غافية قومي. ”

ولحن كامل أعماله الموسيقار طلال بالإضافة إلى أعمال ماضية شهيرة من ألحان طلال، وذلك بإشراف خالد أبو منذر.

ويكشف عبده خلال المؤتمر عن الكثير من المفاجآت، والتي سيقدمها لجمهوره لأول مرة، ومن المُقرر أن يقوم بغناء عدد من الأغاني التي ستفاجئ الجمهور خلال الحفل.