هتك عرض أمريكية وفلبينية بين الخضار والفاكهة بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

شهد محلان في الأحمدي وحولي الكويتية ، واقعتان بشعتان ، حيث تعرضت سيدتان أحدهما أمريكية والأخرى فلبينية لهتك عرض وسط الخضار والفاكهة .

وكشفت الشرطة الكويتية في بيان إعلامي ، أن أمركية تقدمت إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة الأحمدي بشكوى ذكرت فيها أنها دخلت محلاً للمكملات الغذائية وكمال الأجسام يحتوي على جهاز لقياس الوزن والطول وكتلة الجسم، وأثناء وجودها فوجئت بأن شخصاً لا تعرفه، تبيّن لاحقاً أنه صديق للبائع، يقترب منها ويتحسسها ، فأطلقت صرخات استغاثة فرّ المتحرش على إثرها من المكان، وأدلت ببيانات المحل، وسُجلت قضية هتك عرض .

وعن المشهد الآخر، أفاد المصدر الأمني بأنه حصل في محل لبيع الخضروات والفاكهة كائن في إحدى مناطق محافظة حولي، حيث أفسد صاحب المحل بتصرفاته عملية بيع قامت بها فيلبينية، إذ فوجئت به يدنو منها حتى وضع يده على صدرها وضغط بقوة حتى أفلتت منه بأعجوبة، وطارت إلى المخفر مستنجدة برجال الأمن، وطلبت تسجيل قضية أدلت فيها ببيانات المكان، وأوصاف الجاني، وجار البحث عنه.

وطبقاً للمصدر الأمني، فإن المجني عليها شكت لعناصر الأمن عن الألم الشديد الذي أصابها، جراء ما أقدم عليه المتهم، وتم نقلها إلى المستشفى ووضعها تحت الملاحظة.