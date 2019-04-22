WWE تستعد لأكبر حدث رياضي في المملكة

نواف السالم(صدى):

قررتWWE التضحية بأحد أهم أحداثها الترفيهية للاحتفاظ بتواجدها بالمملكة، ضمن العقد المبرم مع الهيئة العامة للرياضة خلال العام الماضي.

وقالت مصادر إن WWE تخطط لحدث في المملكة يوم 7 يونيو، وهي لا تريد عرضين رئيسيين في فترة أقل من أسبوعين.

وجاء ذلك بعد أن تم تعديل موعد عرض المملكة من 3 مايو المقبل إلى 7 يونيو، وهو الأمر الذي جعل الشركة العالمية تقرر المفاضلة بين العرضين، لتُبقي على رحلتها في المملكة.

ومن المتوقع أن تستمر شراكة WWE لمدة 10 سنوات مع مشروع رؤية 2030 للحكومة السعودية هذا العام، حيث سيتم الكشف عن الحدث المنتظر في المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك تمهيدًا للإعلان عن الفعاليات والمنافسات المنتظرة بالجولة التاريخية.