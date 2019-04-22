بالفيديو.. الشطب النهائي من النقابة أحد العقوبات التي تنتظر شيرين

القاهرة(صدى):

كشف رئيس لجنة العمل وعضو لجنة التحقيق بنقابة المهن الموسيقية علاء سلامة، أن اللجنة اتخذت قرارها النهائي يوم الأحد الماضي، بشأن قضية النجمة شيرين عبد الوهاب.

وأوضح في لقاء سريع ببرنامج ” the insiderar ” أنه سيتم انعقاد مجلس النقابة الأسبوع المقبل من أجل مناقشة قرار لجنة التحقيقات في القضية، والتصديق عليه، وأن هناك خمس عقوبات يمكن أن تتعرض لها شيرين تبدأ بالإنذار ومن بعدها اللوم، أو غرامة مالية، أو وقف عن العمل لمدة لا تتعدى السنة، أو الشطب النهائي.

وأكد سلامة، أن شيرين غير مهددة بالشطب النهائي من النقابة، متابعا: ” مقدرش أحرم الجمهور من صوتها. ”