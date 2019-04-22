بالفيديو.. التدخين يُسبّب حوالي 6 ملايين حالة وفاة سنوياً
يعتبر التدخين بكافّة أشكاله كالسجائر، والأرجيلة من المُمارسات الضارّة بالصحة، والبيئة؛ فهو يُسبّب العَديد من الأمراض للمُدخّن وللمُحيطين به، ويُسبّب تلوُّث البيئة كما يضرّ بميزانيّة الفرد، ويرفع تكاليف الرّعاية الصحيّة.
وتُشير دراسات مُنظّمة الصحّة العالمية إلى أنَّ التدخين يُسبّب حوالي (6) ملايين حالة وفاة سنوياً، أكثر من (83%) منها تنتج عن التدخين المباشر، في حين أنَّ أكثر من 16% من حالات الوفاة تنتج عن التدخين السلبي.
وتحتاج الكثير من المُجتمعات لزيادة التوعية بمخاطر التدخين، وتكثيف بَرامج مُساعدة المدخّنين على الإقلاع عن التدخين، وتُشير الدراسات إلى أنَّ القليل من الناس يُدركون المخاطر الصحيّة الناتجة عن استخدام التبغ.
وأظهرت دراسة أُجريت عام (2009) في الصين أنّ (38٪) فقط من المدخنين يدركون أنَّ التدخين يُسبّب الإصابة بأمراض القلب التاجيّة، و(27٪) فقط يعرفون أنّه يتسبّب بالإصابة بالسكتة الدماغيّة.
فالح[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 30 دقيقة
المدخن ريحته مقرفه .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 27 دقيقة
وأظهرت دراسة أُجريت عام (2009) في الصين أنّ (38٪) فقط من المدخنين يدركون أنَّ التدخين يُسبّب الإصابة بأمراض القلب التاجيّة، و(27٪) فقط يعرفون أنّه يتسبّب بالإصابة بالسكتة الدماغيّة خلوهم ينقصو شوية سكانهم وصلو لاكثر من مليار نسمة هناك الولد لو ضاع عندهم تعوزو من الشيطان وتركوه وين يدور عليها وسط مليار نسمة واشكالهم يشبه بعض ماتعرف من هو شنك ومن هو شون
زارع[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 22 دقيقة
المدخن مايشعر بريحته المعفنه ويحسب ان الناس متقبلته
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 3683 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يفك اخواننا المدخنين منه .