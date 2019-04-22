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بالفيديو.. عوامل تلفت نظر الوالدين أن ابنها يتعاطى المخدرات

بالفيديو.. عوامل تلفت نظر الوالدين أن ابنها يتعاطى المخدرات
عادل الحربي(صدى):

قالت منى الشربيني مكافحة المخدرات بالرياض ، أن هناك عوامل تلفت نظر الأم والاب أن ابنهم يتعاطى مخدرات ، فالمخدرات أصبح يتم ترويجها بشكل يجذب الأطفال والشباب خاصة .

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، رجال الأمن يسعون بشتى الطرق السيطرة عليها ، ولكنها لم تكن من قبل منتشره بهذه الصورة على جميع وسائل التواصل .

وتابعت الشربيني ، أصبحنا نعتمد على مهارات معينة يتم تعليمها للوالدين تحمي أبناءهم من الاتجاه للمخدرات ، بعيدة عن جوانب التخويف ، فموضوع الترهيب عملنا عليه في السابق ولكن الآن ليس له نتيجة ، فالمجتمعات والعقليات بتتغير .

وأضافت ، في السنوات الأخيرة أصبح الأفتتاح كبير جداً ، ففي مرحلة المراهقة هناك بعض التشابه بين المراهقة وأعراض تناول المخدرات ، ومنها العزلة ، وتغير اتجاهاته ، ولكن الأم الحقيقية تستطيع التعرف على هذه الفروق البسيطة ، والتعرف على ما يمر به ابنها .

وأشارت إلى أن تناول المخدرات ، يجبر الأبن على السرقة وهزال شديد والتغير في المستوى الدراسي قد يصل للرسوب ، التلفظ بالفاظ سيئة للأم والأب .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25220 ] نشر منذ 22 دقيقة

يجب مراقبة الابناء الذكور والاناث ومعرفة من يرافقون ودعوة اصدقائهم الى البيت والجلوس معهم والحديث بكل شفافيه والتبسط في الكلام ليشعرو ان الاب والام مثل الصديق
اهم شي لا تجعلهم يغيبون عن نظرك ولو رأيت ان احد يعتزل فخذه معك الى التنزهه والمجمعات والجلوس معه في الكوفي شوب وبادله النكت
اقترب من الاولاد والبنات بشكل اكبر لان خير صديق لاولادك هو انت لا احد غيرك

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