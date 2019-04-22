بالفيديو.. عوامل تلفت نظر الوالدين أن ابنها يتعاطى المخدرات

عادل الحربي(صدى):

قالت منى الشربيني مكافحة المخدرات بالرياض ، أن هناك عوامل تلفت نظر الأم والاب أن ابنهم يتعاطى مخدرات ، فالمخدرات أصبح يتم ترويجها بشكل يجذب الأطفال والشباب خاصة .

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، رجال الأمن يسعون بشتى الطرق السيطرة عليها ، ولكنها لم تكن من قبل منتشره بهذه الصورة على جميع وسائل التواصل .

وتابعت الشربيني ، أصبحنا نعتمد على مهارات معينة يتم تعليمها للوالدين تحمي أبناءهم من الاتجاه للمخدرات ، بعيدة عن جوانب التخويف ، فموضوع الترهيب عملنا عليه في السابق ولكن الآن ليس له نتيجة ، فالمجتمعات والعقليات بتتغير .

وأضافت ، في السنوات الأخيرة أصبح الأفتتاح كبير جداً ، ففي مرحلة المراهقة هناك بعض التشابه بين المراهقة وأعراض تناول المخدرات ، ومنها العزلة ، وتغير اتجاهاته ، ولكن الأم الحقيقية تستطيع التعرف على هذه الفروق البسيطة ، والتعرف على ما يمر به ابنها .

وأشارت إلى أن تناول المخدرات ، يجبر الأبن على السرقة وهزال شديد والتغير في المستوى الدراسي قد يصل للرسوب ، التلفظ بالفاظ سيئة للأم والأب .