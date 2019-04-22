بالفيديو.. عوامل تلفت نظر الوالدين أن ابنها يتعاطى المخدرات
قالت منى الشربيني مكافحة المخدرات بالرياض ، أن هناك عوامل تلفت نظر الأم والاب أن ابنهم يتعاطى مخدرات ، فالمخدرات أصبح يتم ترويجها بشكل يجذب الأطفال والشباب خاصة .
وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، رجال الأمن يسعون بشتى الطرق السيطرة عليها ، ولكنها لم تكن من قبل منتشره بهذه الصورة على جميع وسائل التواصل .
وتابعت الشربيني ، أصبحنا نعتمد على مهارات معينة يتم تعليمها للوالدين تحمي أبناءهم من الاتجاه للمخدرات ، بعيدة عن جوانب التخويف ، فموضوع الترهيب عملنا عليه في السابق ولكن الآن ليس له نتيجة ، فالمجتمعات والعقليات بتتغير .
وأضافت ، في السنوات الأخيرة أصبح الأفتتاح كبير جداً ، ففي مرحلة المراهقة هناك بعض التشابه بين المراهقة وأعراض تناول المخدرات ، ومنها العزلة ، وتغير اتجاهاته ، ولكن الأم الحقيقية تستطيع التعرف على هذه الفروق البسيطة ، والتعرف على ما يمر به ابنها .
وأشارت إلى أن تناول المخدرات ، يجبر الأبن على السرقة وهزال شديد والتغير في المستوى الدراسي قد يصل للرسوب ، التلفظ بالفاظ سيئة للأم والأب .
#منى_الشربيني .. مكافحة المخدرات بالرياض : إذا لاحظت أي من هذه العلامات على ابنك فهو يتجه للإدمان .. يمكنك وقتها الإبلاغ بعدة طرق والرسائل الحديثة عن ثقافة الوعي بأضرار المخدرات مؤثرة#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/crYPQhN0vD
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 22, 2019
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25220 ] نشر منذ 22 دقيقة
يجب مراقبة الابناء الذكور والاناث ومعرفة من يرافقون ودعوة اصدقائهم الى البيت والجلوس معهم والحديث بكل شفافيه والتبسط في الكلام ليشعرو ان الاب والام مثل الصديق
اهم شي لا تجعلهم يغيبون عن نظرك ولو رأيت ان احد يعتزل فخذه معك الى التنزهه والمجمعات والجلوس معه في الكوفي شوب وبادله النكت
اقترب من الاولاد والبنات بشكل اكبر لان خير صديق لاولادك هو انت لا احد غيرك