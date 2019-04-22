بالفيديو.. ” برق ” أول فريق لإنقاذ المفقودين بجبال ورمال المملكة

عادل الحربي(صدى):

فريق ” برق ” التطوعي ، هو أول فريق معتمد من قبل وزارة الداخلية ممثلةً في الدفاع المدني، وهو معتمد أيضاً من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، مكون من 450 شاباً ، يمتلك أسطولاً من سيارات الدفع الرباعي المجهزة ، يتخصص في عمليات الإنقاذ عبر تشكيل جماعات في جميع مناطق المملكة، تقوم بأعمال البحث والإنقاذ، بالإضافة لتثقيف المجتمع السعودي لاتخاذ إجراءات السلامة في المناطق الوعرة والرحلات البرية.

وقال قائد الفريق طلال عبدالغني ، أن الفريق تأسس منذ أربعة أعوام، وتتمثل مهمتنا الرئيسية في البحث والإنقاذ عن الأشخاص المفقودين أو المصابين أو سحب للمركبات العالقة بالرمال أو الطين، ولا سيما في المناطق الصحراوية والمرتفعة أو الجبلية أو الوحل والطين .

وأضاف عبدالغني ، يمكن استدعاؤنا في أي وقت سواء للبحث عن الأشخاص التائهين في المناطق الصحراوية أو غيرها، فالفريق مدرب على أنواع مختلفة من الحوادث التي تطلب إنقاذاً برياً، مفيداً بأن منطقة عمليات فريق برق الرئيسية في المملكة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الباحة.

وأشار عبدالغني أنه يمكننا أيضا أن نتشرف بمساعدة الفرق الأخرى في مناطق أخرى عند الحاجة، فأعضاء الفريق لديهم خبرة ممتازة في الإنقاذ بمركبة الدفع الرباعي وسحب السيارات، مؤكداً أن أعضاء الفريق جاهزون على مدار الـ24 ساعة .

وعن المواقف الصعبة التي واجهها أعضاء الفريق، سرد عضو الفريق “ فهد الخلف ” أحد مواقف الإنقاذ التي نفذها هو وزملاؤه، عندما همّوا لإنقاذ عائلة غاصت مركبتها في الوحل.

وروى الخلف الواقعة قائلاً: “ حينها لم تكن الحبال التي بحوزتنا تتجاوز مسافة الـ60 متراً، ولم نجد أي وسيلة أخرى للإنقاذ، فغصنا في الوحل مع العائلة، وبعد عدة محاولات استغرقت أكثر من أربع ساعات، استطعنا إخراج مركبتنا ذات الدفع الرباعي وسحب السيارة العالقة في الوحل، وإنقاذ الأشخاص الآخرين ومركبتهم ولله الحمد ”.