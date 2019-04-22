تفاصيل مثيرة بشأن تهريب عسكري عربي لفتاتين خليجيتين إلى دولة مجاورة 

خالد الظفيري(صدى):

قام عسكري يعمل بقطاع المرور الكويتي بمساعدة خليجي في تهريب ابنتيه بطريقة غير شرعية إلى دولة مجاورة من خلال تزويده بوثائق مزورة.

وتفصيلا، غادرت الفتاتان بهويتي مواطنتين، وتم ضبط صاحبتي الهويتين اللتين اعترفتا بأن العسكري أخذ منهما هويتيهما دون أن تعلما ما سيفعل بهما، وأعطى العسكري الهويتين إلى الأب ومرافقتيه إلى منفذ السالمي ومساعدته على إنهاء الإجراءات لتمكينه من مغادرة البلاد.

وحققت الأجهزة الأمنية الكويتية في الواقعة بعد تلقيها إخطارًا من دولة خليجية مجاورة، يفيد بأن فتاتين خليجيتين دخلتا إلى الحدود، وأثناء وجودهما داخل غرفة التدقيق، أبلغتا المدققات بأنهما اختطفتا من قبل الأب وأرغمتا على السكوت، ولكنهما أعربتا عن خشيتهما من أن تتعرضا لمشكلات.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم ضبط العسكري أثناء دوامه الرسمي، حيث تمت مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، فاعترف بأنه زود الأب ببطاقتين مدنيتين لمواطنتين رغم أن الفتاتين خليجيتان، وأقر بمافعل.