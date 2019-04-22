بالفيديو.. غضب واستغاثات من مذيعة ” mbc ” لتعرضها للتعسف بمطار بيروت

بيروت(صدى):

عبرت الإعلامية المصرية، سالي عبد السلام، مقدمة برنامج ” كلام نواعم” عن غضبها؛ حيث استغاثت من مطار بيروت بالسفارة المصرية؛ بسبب تعسف أحد الضباط اللبنانيين معها ووالدتها.

وقالت الإعلامية المصرية: ” أنا الآن في مطار بيروت منذ 4 ساعات طائرتنا جاءت الساعة الـ 7.30 مصر للطيران.. ووالدتي تجلس من التعب ولم يحضروا لها طبيبًا ” مضيفة: ” الضابط أخذ مني الباسبور وأوقفني في الطابور 3 ساعات عشان الشريط مش عارفة متشال، بعدها جاء يزعق لوالدتي”.

وأضافت: ” أخذت باسبوري لكن لم يعطني باسبور والدتي.. مش عارفة أرجع مش عارفة أعمل أي حاجة.. أنا مش عايزة أجي البلد دي تاني خلاص.. أنا هنا يا جماعة لو مش هيحترموني أنا مش عايزة أجي لبنان تاني، أنا عايزة حد يتصرفلي أنا عايزة أوصل ” .

وتابعت:” أنا عايزة ارجع بلدي حالاً ومش عايزة ادخل البلد دي تاني! أنا محدش يزعق لأمي وتعيط ويتركنا 4 ساعات واقفين طابور بالمطار وأخد الباسبور وعايزني اعتذر “.