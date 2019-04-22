فضيحة جديدة.. قطر الممول الرئيسي للحوثيين والإخوان يردون الجميل بتسليم أرض اليمن
في فضيحة جديدة للنظام القطري تثبت دعمه للإرهاب وميلشيات الحوثيين ولو على حساب أمن المنطقة واموال شعبه ، كشف المحلل السياسي اليمني “عدنان الأعجم ” ان تنظيم الحمدين بات الممول الرئيس للحوثيين في اليمن بدلاً عن إيران في الفترة الأخير بسبب ازمتها الأقتصادية .
واكد ” الأعجم ” ان قطر تمول الحوثيين بالأسلحة والأموال ، مؤكداً ان ازمة إيران الإقتصادية كانت وراء تراجع ميلشيات الحوثي مؤخراً ، وهو ما جعلها تدخل في مشاورات السويد ، لتسرع قطر إلى انقاذها إذ تم بعدها هجوم الضالع ويافع جنوبي اليمن .
كما كشف ” الأعجم ” عن خيانة جديدة لقطر ، إذ يعتزم الإخوان تسليم مواقع في اليمن للحوثيين كرد جميل لقطر وليس للحوثيين .
وكانت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة قد واجهت هجوم في بلدات ريف إرب المجاورة للضالع ، فيما كانت عشرات القتلي من الميلشيات فوق تلال جبلية بالمحافظة بعد ان فشلت في سحبها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72669 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللهم اهلك نظام الحمارين في قطر ومن يواليهم ,, آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 3671 ] نشر منذ 42 دقيقة
لعنة الله على نظام الحمدين وعلى الاخوان خونه وعملاء لايران وتركيا .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25217 ] نشر منذ 40 دقيقة
اتصور لا يوجد طريق لارسال السلاح للحوثه الا عن طريق البحر فلماذا لا توضع قوات بحريه يمنيه تابعه للحكومه وتمنع وصول السفن الى الحوثيين بالقوه العسكريه
ثم لماذا لا تحاصر قطر من جميع الجهات عن طريق مجلس الامن ويمنع عن تصدير الغاز لكي تفلس مثل شريفه