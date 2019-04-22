فضيحة جديدة.. قطر الممول الرئيسي للحوثيين والإخوان يردون الجميل بتسليم أرض اليمن

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة جديدة للنظام القطري تثبت دعمه للإرهاب وميلشيات الحوثيين ولو على حساب أمن المنطقة واموال شعبه ، كشف المحلل السياسي اليمني “عدنان الأعجم ” ان تنظيم الحمدين بات الممول الرئيس للحوثيين في اليمن بدلاً عن إيران في الفترة الأخير بسبب ازمتها الأقتصادية .

واكد ” الأعجم ” ان قطر تمول الحوثيين بالأسلحة والأموال ، مؤكداً ان ازمة إيران الإقتصادية كانت وراء تراجع ميلشيات الحوثي مؤخراً ، وهو ما جعلها تدخل في مشاورات السويد ، لتسرع قطر إلى انقاذها إذ تم بعدها هجوم الضالع ويافع جنوبي اليمن .

كما كشف ” الأعجم ” عن خيانة جديدة لقطر ، إذ يعتزم الإخوان تسليم مواقع في اليمن للحوثيين كرد جميل لقطر وليس للحوثيين .

وكانت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة قد واجهت هجوم في بلدات ريف إرب المجاورة للضالع ، فيما كانت عشرات القتلي من الميلشيات فوق تلال جبلية بالمحافظة بعد ان فشلت في سحبها .