نشر صور الإرهابيين الأربعة المشاركين في الهجوم الإرهابي بالزلفي

نايف السالم(صدى):

كشفت رئاسة أمن الدولة عن صور الإرهابيين الأربعة، الذين شاركوا في الهجوم الذي استهدف مركز مباحث محافظة ” الزلفي ” صباح أمس الأحد.

وأصدرت الرئاسة بيان اليوم الإثنين قالت فيه أن المهاجمين ينتسبون للفكر الضال وينتمون لتنظيم ” دَاعش ” الإرهابي، كما نشرت أسماءهم.

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