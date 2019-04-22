نشر صور الإرهابيين الأربعة المشاركين في الهجوم الإرهابي بالزلفي
كشفت رئاسة أمن الدولة عن صور الإرهابيين الأربعة، الذين شاركوا في الهجوم الذي استهدف مركز مباحث محافظة ” الزلفي ” صباح أمس الأحد.
وأصدرت الرئاسة بيان اليوم الإثنين قالت فيه أن المهاجمين ينتسبون للفكر الضال وينتمون لتنظيم ” دَاعش ” الإرهابي، كما نشرت أسماءهم.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72669 ] نشر منذ 50 دقيقة
الى سقر بإذن الله ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25217 ] نشر منذ 47 دقيقة
هؤلاء كالانعام بل هم اضل ولا يفقهون شي عن امور دينهم الصافي الطاهر
خونة لدينهم بقتلهم المسلمين بدون حق وخونه لوطنهم ولاخوانهم في البلاد
اعرفهم زين[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 41 دقيقة
الى جــــــــــــهــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــم وبئس المــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخونـــــــــــــــــه .
موتو بغيضيكم ياحاقدين اللهم احفظ لنا امن هذا البلد الأمين اللهم رد كيد الكائدين في حلوقهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم .
القرشي[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 19 دقيقة
سيطر الجهل على عقولهم وانتشر ظلام الفكر في نفوسهم حتى اصبحوا لا يفرقون بين الخير والشر .
حتى اتت ساعة صفرهم وأطفأت شعلة شبابهم وهم يوجهون سلاح الغدر لأبناء وطنهم وأمتهم
إنها نهاية مأساوية قد جرحت وطنهم قبل أن تجرهم .
القرشي[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 18 دقيقة
سيطر الجهل على عقولهم وانتشر ظلام الفكر في نفوسهم حتى اصبحوا لا يفرقون بين الخير والشر .
حتى اتت ساعة صفرهم وأطفأت شعلة شبابهم وهم يوجهون سلاح الغدر لأبناء وطنهم وأمتهم
إنها نهاية مأساوية قد جرحت وطنهم قبل أن تجرحهم .