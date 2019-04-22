صحفي شهير يثني على أداء ” بنزيما ” بريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أثنى الصحفي الشهير توماس رونثيرو، على أداء مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما؛ نظرًا للثلاثية الكبيرة الذي سجلها وتحطيمه لعدة أرقام قياسية لنجوم سابقين بقلعة ” سانتياجو بيرنابيو ” .

حيث قال ” توماس ” : ” لا أدري ماذا أقول عن كريم بنزيما، لقد نفذت مني صفات المدح والثناء على اللاعب الفرنسي، لقد كان هو منقذنا في مباراة اليوم، وكان هو من قادنا إلى عدم فقدان الأمل ” .

وأضاف الصحفي ” رونثيرو ” عنه: ” لقد مر بنزيما بمرحلة من الشك تتعلق بمستواه ومستقبله، ولكنني في الوقت نفسه لا أمانع الاستسلام لبنزيما، لقد تمكن من تسجيل 30 هدف بجميع المنافسات خلال الموسم الجاري، كما أنه كان من سجل آخر 8 أهداف رسمية متتالية لريال مدريد، وهو رقم مميز في الحقيقة ” .

وتابع: ” بنزيما هو أكثر لاعب سجل أهدافًا برأسه في أوروبا، وهو ثاني هداف الليجا خلف ميسي، حيث أنه استطاع تجاوز لويس سواريز في عدد الأهداف الذي سجلها في الدوري هذا الموسم ” .

وشكر الصحفي ” بنزيما ” على أدائه قائلاً: ” أشكرك يا كريم على أدائك والتزامك تجاه شعار ريال مدريد، وأشكرك أيضًا على أنك اتخذت خطوات إلى الأمام ولم تتراجع كما فعل آخرين ” .