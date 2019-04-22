6 نصائح هامة لنوم هادئ خلال ليالي الصيف الحارة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار دكتور جي ميدوز، خبير النوم، إلى عدة نصائح للتغلب على الأرق خلال موجات الحرارة العالية منها أولا..قم بتبريد فراشك:عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة بشكل كبير، فكل ما عليك فعله هو إدخال أغطية الوسائد والفراش في أكياس ووضعهم في الفريزر لبعض الوقت قبل النوم.

ثانيا.. استخدم المنتجات القطنية: قم باختيار أغطية الفراش القطنية، وركز على شرائها خفيفة الوزن، حيث من شأنها الحفاظ على تدفق الهواء في غرفة نومك، واعتمد أيضًا ارتداء البيجامات القطنية قبل النوم، حيث ستسمح لبشرتك بالتنفس.

ثالثا.. اجعل غرفتك تتنفس:غرفة النوم الباردة هي الحل الأمثل الذي سيجعلك تنام بشكل أفضل، حيث تكون درجة الحرارة المثالية للنوم هي 17 درجة مئوية، لذا فمن الجيد إذا قمت بفتح نافذ الغرفة للتهوية واستخدم المروحة الكهربائية بشكل محدود للحصول على هواء بارد إضافي.

رابعا.. دش بارد:احصل على دش بارد سريع قبل النوم، لضمان شعور جسمك بالانتعاش خلال نومك.

خامسا.. ضجيج الصيف:يشجع طقس الصيف الدافئ البعض علي القيام ببعض الأنشطة ليلًا، وإصدار الاصوات العالية، ولتجنب هذا الإزعاج، استخدم سدادات الأذن لمنع الضوضاء.

سادسا.. الحفاظ على هدوء أعصابك:الشعور بالقلق والإحباط لأنك تشعر بالحرارة ولا تستطيع النوم، يجعلك تشعر بالمزيد من الحرارة ويبقيك مستيقظ لوقت أطول خلال الليل، لذا سيكون من الجيد أن تستلقي في فراشك وتحافظ على هدوئك بعيد عن التفكير في شدة الحرارة، وسيبدأ عقلك وجسمك بالاسترخاء تدريجيًا.