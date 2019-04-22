جامعة الملك سعود تحذر من فتح الملفات غير المعرفة لمنع الهجمات الإلكترونية على المملكة

نايف السالم(صدى):

حذرت جامعة الملك سعود عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، المواطنين من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المملكة لسرقة المواطنين .

وقالت الجامعة في تغريده عبر تويتر ، ” نظرًا لتزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المملكة حاليًا ، يرجى عدم فتح أي رسالة تحتوي على ملفات مرفقة من أي جهة غير معروفة وبشكل خاص ملفات Word وذلك لوجود هجوم مستهدف ” .

وتابعت ، ” فمن خلال إرسال ملف Word يعمل على إتلاف جميع ملفات الجهاز لذا يُرجى الحذر من أي رسالة تحتوي على ملف مُرفق بإسم Activity.doc وتحويل الرسالة مباشرة إلى العنوان [email protected] ” .