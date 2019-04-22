تطورات الحالة الصحية للإعلامية صابرين بورشيد بعد فقدانها الذاكرة 

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية أسرار السعيد للجمهور الكويتي عن تطورات الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية صابرين بورشيد، خلال تقديمها افتتاحية برنامج ” عالسيف “ على إحدى القنوات المتلفزة، رغم الإعلان عن فقدانها الذاكرة وإصابتها بأورام لمفاوية في الرأس.

ولفتت: ” بداية أسبوع جميلة، في أخبار أجمل أكيد، ونحب نطمئن الجمهور لزميلتنا صابرين، الحمد لله بإذن الله الأيام الجاية راح تبتدي علاجها للأورام اللمفاوية وإن شاء الله ما تحتاج إن استجابت لهذه المرحلة من العلاج لمدة شهرين لعلاج المرحلة الثانية “.

وفي سياق متصل، أوضح طالب الشريف زميل أسرار في تقديم البرنامج: ”يقولون يمكن إن نسبة كبيرة من الذين يصابون بهذه الأمراض يعالجون بدون عمليات جراحية “ ، لتؤكد أسرار على معلومته بقولها: ” إن شاء الله سترجع ذاكرتها في الأيام الجاية، ونطمئن الجمهور ونتحمد بالسلامة أكيد لصابرين ونتمنى أن تكون موجودة معانا الموسم المقبل “.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن ودعم واسعة من رواد مواقع التواصل للإعلامية صابرين بورشيد، حيث دعا طيف واسع منهم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية.

وكتب حساب باسم ” مريم بورشيد ” ، قائلاً: ” اللهم إني استودعتك قلب أختي، روحها، وجسدها.. استودعتك صحتها وعافيتها.. استودعتك فرحها، وسعادتها.. استودعتك إياها بكل ما فيها فلا تحرمني منها، فهي سعادة لقلبي وابتسامة لروحي “.