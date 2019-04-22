بالصور.. شرطة تميم تقمع احتجاجات العمال بإنشاءات مونديال 2020

طلال الضوي(صدى):

وسط تكتم تام من إعلام تنظيم الحمدين، اندلعت الاحتجاجات من قبل العمال في قطر ضد الأسلوب المتبع من أكل حقوقهم وحرمانهم من رواتبهم واستعبادهم والظروف السيئة التي يعملون فيها.

ومن جانبها، نفذت ‏الشرطة القطرية أساليب قمعية لاحتجاجات العمال داخل شركة إنشاء المشاركة في أعمال إنشاءات كأس العالم لعام 2020 المقرر إقامتها في قطر؛ مخلفة إصابات بالغة للمحتجين وخسائر مادية.

‏وكشفت مجموعة من الصور، عن آثار تلك الأعمال؛ فيما لم تنشر قناة الجريرة خبرا واحدا عن ما تعرض له العمال من قمع بعد مطالبتهم برواتبهم؛ كما لم يغرد الإخونج ومرتزقة قطر دعما للعمال المساكين.

وغاب الإعلام الغربي ودكاكين حقوق الإنسان، عن المشهد وامتنعوا عن الوقوف بصف العمال الذين لم يعد لديهم شيئًا سوى أصواتهم المحتجة، وذلك رغم أن ذلك العالم يسلط الضوء دومًا على كل حدث بالسعودية حتى لو كان تجمع لصراصير في مبنى.