  • الإثنين 22

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. داوود أوغلو يوجه ضربة جديدة لأردوغان أمام الجميع

داوود أوغلو يوجه ضربة جديدة لأردوغان أمام الجميع

داوود أوغلو يوجه ضربة جديدة لأردوغان أمام الجميع
طلال الضوي(صدى):

في خطوة جديدة تؤكد تشظي الحزب الحاكم بتركيا ، وجه رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داوود أوغلو انتقاد اً علنياً ، لسياسات “اردوغان ” بعد الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي .

وقال أوغلو ” في بيان له إن التحالف بين حزب العدالة والتنمية والقوميين أضر بالحزب ” ، والذي كان بتوجيهات من أردوغان .

وأضاف : تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب .

وكان الرئيس التركي السابق عبدالله غول قد وجه انتقاد لأردوغان بشأن الإنتخابات قاائلاً : منذ 70 عامًا تقريبًا، لم تكن الانتخابات سببًا لإثارة الجدل والاحتقان من قبل. إلا أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة، أن الانتخابات ونتائجها أصبحت محطّ الشبهات، وسببًا للاحتقان السياسي في البلاد .

وترددت انباء في الفترة الأخيرة عن اعتزام عبدالله غول وأحمد داوود أوغلو، إنشاء حزب جديد، الأمر الذي يشكل ضربة كبيرة لأردوغان، خاصة وانهما لهما شعبية كبيرة .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *