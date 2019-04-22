داوود أوغلو يوجه ضربة جديدة لأردوغان أمام الجميع

طلال الضوي(صدى):

في خطوة جديدة تؤكد تشظي الحزب الحاكم بتركيا ، وجه رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داوود أوغلو انتقاد اً علنياً ، لسياسات “اردوغان ” بعد الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي .

وقال أوغلو ” في بيان له إن التحالف بين حزب العدالة والتنمية والقوميين أضر بالحزب ” ، والذي كان بتوجيهات من أردوغان .

وأضاف : تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب .

وكان الرئيس التركي السابق عبدالله غول قد وجه انتقاد لأردوغان بشأن الإنتخابات قاائلاً : منذ 70 عامًا تقريبًا، لم تكن الانتخابات سببًا لإثارة الجدل والاحتقان من قبل. إلا أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة، أن الانتخابات ونتائجها أصبحت محطّ الشبهات، وسببًا للاحتقان السياسي في البلاد .

وترددت انباء في الفترة الأخيرة عن اعتزام عبدالله غول وأحمد داوود أوغلو، إنشاء حزب جديد، الأمر الذي يشكل ضربة كبيرة لأردوغان، خاصة وانهما لهما شعبية كبيرة .