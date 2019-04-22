أعراض حساسية الجلد الموسمية وطرق علاجها

أميرة خالد(صدى):

أكد عدد من الأطباء ، أن حساسية الجلد الموسمية هي الاشد وطأة واكثر تأثيرا على الاشخاص الذين يتعرضون للاصابة بها نظرا للاعراض والمضاعفات التي يمكن ان تخلفها.

وقد يصاب بعض الافراد بحساسية الجلد الموسمية خاصة في الربيع، لكن المريح بالامر ان هذا النوع من الحساسيه الجلد ليس معديا.

وكشف الأطباء عن اعراض الحساسية الموسمية وطرق علاجها :

وقال الأطباء ، لا تعد حساسيه الجلد الموسميه مرضا بحد ذاته، بل هي عرض صحي ناتج عن تقلبات الطقس او التعرض لبعض المؤثرات الخارجية مثل حبوب الطلع والنباتات والغبار وغيرها.

ويمكن ان ينجم عن هذه الحساسيه اعراض مختلفة تتراوح بين شهر او شهرين وقد تمتد لاكثر من ذلك كما قد تختلف حدتها بين شخص واخر حسب طبيعة الجسم ومدى تأثر جهاز المناعة بالحساسية.

كما ان حساسيه الجلد الموسميه قد تكون موضعيه اي في مكان واحد او يمكن ان تنتشر لكافة انحاء الجسم.

ومن اعراض حساسيه الجلد الموسميه: تهيج الجلد وظهور الطفح الجلدي مثل البقع الحمراء والبثور والتسلخات الجلدية ، جفاف الجلد ، حكة الجلد القوية وفي اماكن مختلفة من الجسم مثل الانف ، الارق وصعوبة النوم ، صعوبة التنفس ، وظهور بعض الاورام في مناطق مختلفة من الجسم.

طرق علاج حساسيه الجلد الموسمية : تشير الدراسات المختلفة الى انه لا علاج نهائي وتام لحساسيه الجلد الموسميه، وانما هناك علاج لاعراض هذه الحساسيه والتخفيف من حدتها.

ولتحقيق ذلك، ينصح الاطباء الاشخاص الذين يعانون من حساسيه الجلد الموسميه بضرورة الالتزام ببعض الارشادات والنصائح الوقائية ومنها:

عدم استخدام الكريمات التي تسبب تهيج الجلد ، تجنب ارتداء المعادن التي لها احتكاك مباشر بالجلد والتي يمكن ان تسبب حساسيه الجلد ، وتجنب استخدام المنظفات والمواد الكيميائية والعطور.

تجنب الجلوس قريبا من النباتات والازهار ، ارتداء الملابس القطنية والخفيفة ، تناول مضادات الحساسية تحت اشراف الطبيب المختص ، واستخدام كريمات تساعد على تخفيف تهيج الجلد وكريمات مرطبة للبشرة لتجنب الجفاف.

تناول بعض الاعشاب التي تساعد على تهدئة تهيج الجلد ، واستخدام المواد الطبيعية التي تخفف من تهيج الجلد مثل زيت الزيتون والصبار او جل الالوفيرا.