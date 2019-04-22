كلية ” الملك خالد العسكرية ” تفتح باب التسجيل لحملة الشهادة الجامعية

عادل الحربي(صدى):

كشفت تعلن وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل بكلية ” الملك خالد العسكرية ” لحملة الشهادة الجامعية وفقاً للشروط التالية:

1. سوف يكون التسجيل إلكترونيا ً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية هنا .

2. يبدأ التسجيل اعتباراُ من الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء 26/ شعبان/1440هـ الموافق 1/5/2019م ، وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء 3/ رمضان/1440هـ الموافق 8/5/2019م وعلى مدار الأربعة والعشرين ساعة.

3. تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على ـن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفى لتلك المعلومات.

4. سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني

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ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة، من خلال موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني هنا .