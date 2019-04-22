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  3. بالفيديو.. ” كراني ” : فوارق حرارية وموجة غبارية على المناطق الجنوبية اليوم

بالفيديو.. ” كراني ” : فوارق حرارية وموجة غبارية على المناطق الجنوبية اليوم

بالفيديو.. ” كراني ” : فوارق حرارية وموجة غبارية على المناطق الجنوبية اليوم
علي القحطاني(صدى):

تحدث خبير الأرصاد حسن كراني في اتصال هاتفي للعربية، عن الحالة الجوية التي تمر بها المملكة ، قائلاً ، أن عملية تغيير مناخي أدت إلى حدوث فوارق حرارية وموجة غبارية بالطقس خاصة على المناطق الجنوبية.

وأضاف ، ويصاحب الموجة رياح غبارية بنشاط ملموس وتدهور، حيث بدأ النشاط في التحرك للرياض ويغطي كافة المناطق الجنوبية للجزيرة العربية ، وتؤدي إلى انعدام في الرؤية .

وتابع كرني، وأنصح المواطنين بعدم التعرض للأتربة خاصة المصابين بالحساسية والربو، ومن المتوقع التحسن في الطقس منذ مغرب هذا اليوم .


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