وظائف شاغرة في ” أرامكو ” لريادة الأعمال

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز أرامكو لريادة الأعمال ” واعد ” بالظهران عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى ممثل علاقات عامة (Public Relations Representative) لحملة البكالوريوس.

واشترط المركز، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، تسويق الأعمال، العلاقات العامة، الاتصالات) أو ما يعادلهم، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

وأشار إلى أن يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الإثنين 1440/8/17هـ (الموافق 2019/4/22م)، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا