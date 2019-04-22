” الصحة ” تقدم نصائحَ توعوية للحوامل

الرياض(صدى):

نشرت “الصحة” في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر العديد من النصائح الصحية الخاصة للحوامل وذلك ضمن السلسلة التوعوية تحت شعار #لحمل_صحي .

وقدمت إرشادات للحوامل، ومنها التأكد من أخذ اللقاحات المناسبة قبل الحمل، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وتناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر، مع ضرورة مناقشة الطبيب قبل تناول أي أدوية أو مكملات غذائية، وتجنب تناول اللحم والبيض غير المطبوخ الذي قد يحتوي على جرثومة الليستيـريا المسببة للإجهاض أو ولادة جنين متوفى.

وبينت “الصحة” أن الزيادة الطبيعية للوزن خلال الحمل أن يكون وزن الجنين يزن مابين 3 كجم الى 5.3 كجم، بحيث يكون مجموع الوزن للحامل بفعل التأثيرات خلال الحمل من 10 إلى 12.5 كجم. وأشارت الصحة من خلال حملتها #لحمل_صحي إلى إمكانية ممارسة الرياضة خلال الحمل بعد استشارة الطبيب لتساعد على التأقلم مع التغيرات البدنية والعقلية لتهيئة الجسد للولادة والمساهمة في الوقاية ، وتسهم بالوقاية من آلام الظهر والإمساك, مبينة أن أفضل الرياضات التي يمكن أن تمارسها الحامل هي المشي والسباحة واليوغا.

وأوضحت الطريقة المثالية لكيفية نوم الحامل، وذلك من خلال النوم على إحدى الجانبين مع تدعيم البطن بوسائد، ووضع وسادة بين الركبتين، والحرص على القيلولة، مع التقليل من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية قبل النوم، وتجنب النوم على الظهر الذي يؤدي إلى نقص وصول الدم والأكسجين للجنين.

وأكدت “الصحة” أن صغر الحوض لا يعني عدم القدرة على الولادة الطبيعية، وأن العملية القيصرية هي اضطرار وليست اختيار، ويتم اللجوء لها بسبب بعض تشوهات الرحم، ووضعية الطفل وحجمه أو نزول المشيمة أو اختناق الطفل، أو وجود توأم أو أكثر، أو بعض حالات الولادة المبكرة، وتقرر العملية القيصرية بشكل طارئ عند عدم خروج الطفل بولادة طبيعية بالرغم من التدخلات الطبية. وأفادت “الصحة” أن اكتئاب ما بعد الولادة ليس له سبب محدد فقد يحدث نتيجة اجتماع عدة عوامل جسدية أو نفسية تشمل تغيرات في الهرمونات الإنثوية، وتغيرات في هرمونات الغـدة الدرقية، وقـلة النوم والضغوط النفسية، مشيرة إلى أن أبرز عوامل الخطورة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة التاريخ المرضي للإصابة بالأمراض النفسية، والتاريخ العائلي للإصابة بالأمراض النفسية، القلق والضغوط النفسية.