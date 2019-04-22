الشيخ محمد بن راشد يضبط إدارة حكومية بجرم سوء الخدمة ويتخذ إجراءات حاسمة

أبوظبي(صدى):

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات، صورة تظهر اكتظاظًا في مركز بريد بالإمارات، وصلته عبر متسوق سري رصد مستوى الخدمات فيه.

وقال الشيخ محمد بن راشد تعليقاً على الصورة: ” ليس هذا مستوانا ولا خدماتنا ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى “.

وأضاف: ” أرسلنا فريقًا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم .. عاد الفريق بهذا التقرير .. أضعه أمام الجميع بكل شفافية .. وأقول لجميع من في الحكومة .. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية “.

وكشف التقرير الملاحظات التي تم رصدها في المركز المذكور وهي عدم وجود معايير ومقاييس للخدمة تبين مدى التزام المركز بمعادلة سعادة المتعاملين، كما أنه لم يتم تصميم الخدمات بناء على دراسة احتياجات المتعاملين.

وفي تجربة المتعامل أورد التقرير ملاحظات منها أنه يزداد الازدحام نظرًا لإرسال رسائل نصية لاستلام البطاقات لأعداد كبيرة في الوقت نفسه، وفي جانب القدرة الاستعيابية أورد التقرير ملاحظات منها أن المركز يسلم أكثر من 3000 بطاقة هوية في اليوم، ما يسبب ازدحامًا شديدًا.