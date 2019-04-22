متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء تجميل عن وصفات طبيعية سحرية لعلاج فراغات الشعر بسهولة، موضحين أن تدفق الدم فى فروة الرأس وبصيلات الشعر من أهم العوامل التى تجعله ينمو ويساعد على ملىء الفراغات التى تظهر فى فروة الرأس.

وحث الخبراء الفتيات والسيدات على تسريح الشعر باستخدام فرشاة ناعمة عدة مرات مع الحرص على التدليك بأطراف الأصابع وعمل المساج وخاصة فى المناطق المصابة ثم استخدام خليط من زيت الخروع وجل الصبار فى التدليك مرة أو مرتين فى اليوم لمدة خمس دقائق واتركية لمدة يومين ثم قومى بغسل شعرك فى صباح اليوم الثالث.

وأشار إلي وصفة الزيوت من أجل ملء الفراغات، مضيفين: ” زجاجة نظيفة فارغة، معلقة زيت خروع، ومعلقتين زيت جوز هند، معلقتين زيت زيتون بكر، معلقة بذر الكتان، معلقة زيت اللوز، عشر نقاط من زيت النعناع الصافى “.

وحول طريقة الاستخدام: اخلطى الزيوت مع بعضها فى الزجاجة، قبل أن تقومى باستخدام هذا الخليط لدهان المناطق المصابة تأكدى من مزج هذه الزيوت جيدا وقبل وضعها قومى بتدفئتها.

ثانيا.. وصفة البيض: المكونات عبارة عن بيضة كاملة، معلقتين زيت جوز هند، معلقة كبيرة عسل نحل، عصير ليمونة

وعن طريقة استخدامها: اغسلى شعرك بالشامبو والماء الدافىء، اخلطى المكونات مع بعضها جيدا ثم ضعى الخليط على الجذور جيدا وقومى بتدليك أماكن الفراغات جيدا اتركى الماسك لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، واغسلى الشعر جيدا وقومى باستعمال بلسم مغذى للشعر.

وأخيرا.. وصفة زيت الخردل والحنة:المكونات عبارة عن كوب من زيت الخردل، وأربع ملاعق كبيرة من بودرة الحنة

طريقة الاستخدام:اغسلى شعرك جيدا ودلكيه تحت الماء الدافىء جيدا من أجل فتح المسام، ثم قومى بتسخين الزيت على حمام ماء ساخن وضيفى بودرة الحنة إلى الزيت الدافىء وقومى بمزجه جيدا ثم دلكى فروة الشعر جيدا بهذا الخليط الدافىء وقومى بالتركيز على الاجزاء التى تحتوى على الفراغات واتركى شعرك لمدة ربع ساعة ثم قومى بغسلة بعد ذلك.