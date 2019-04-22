” البنوك السعودية ” تستبعد استخراج البطاقات الائتمانية عن بعد قريبا
كشف المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، اليوم الاثنين، عن استبعاده أن يكون هناك في المستقبل القريب أي عملية تقنية حديثة لاستخراج العميل بطاقته الائتمانية عن بعد.
وفي السياق نفسه، قال طلعت حافظ أن البطاقات الائتمانية تعد ضمن عمليات إقراض وتمويل العميل، وهذا يتطلب من البنك أن يقوم بخطوات وإجراءات ترتبط بسياسة الإقراض والتمويل للعملاء وفقا لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
وأشار متحدث البنوك السعودية، إلى أن استخراج تلك البطاقات يتطلب دراسة الجدارة الائتمانية للعميل والرجوع بموافقة العميل إلى سجله الائتماني لدى ” سمة “.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 12 دقيقة
وأشار متحدث البنوك السعودية، إلى أن استخراج تلك البطاقات يتطلب دراسة الجدارة الائتمانية للعميل والرجوع بموافقة العميل إلى سجله الائتماني لدى ” سمة وحتي القروض العقارية والشخصية ايضا الفيزا نقمة للشخص اذا لم يحسن استخدمها للضرورة القصوي انا عندي بطاقة فيزا الذهبية لاكن لا استخدمها الا في السفر وللضرورة القصوي لان سلبيتها اكثر من ايجبيتها وتدخلك في مديونه مع البنوك انت في غني عنها