” البنوك السعودية ” تستبعد استخراج البطاقات الائتمانية عن بعد قريبا

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، اليوم الاثنين، عن استبعاده أن يكون هناك في المستقبل القريب أي عملية تقنية حديثة لاستخراج العميل بطاقته الائتمانية عن بعد.

وفي السياق نفسه، قال طلعت حافظ أن البطاقات الائتمانية تعد ضمن عمليات إقراض وتمويل العميل، وهذا يتطلب من البنك أن يقوم بخطوات وإجراءات ترتبط بسياسة الإقراض والتمويل للعملاء وفقا لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد.

وأشار متحدث البنوك السعودية، إلى أن استخراج تلك البطاقات يتطلب دراسة الجدارة الائتمانية للعميل والرجوع بموافقة العميل إلى سجله الائتماني لدى ” سمة “.