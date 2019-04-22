بالفيديو.. خالد السليمان يحذر من تمكين النساء في الوظائف على حساب الشباب
انتقد الكاتب خالد السليمان، توجه بعض فروع شركات الاتصالات لتأنيث فروعها، ليصبح العنصر النسائي هو المسيطر على زمام الأمور.
وقال السليمان في لقاء له ببرنامج ” ياهلا ” إن هذا التوجه قد ينفذ في غضون شهرين من الآن، بحيث يصير جميع العاملين في الفترة الصباحية لدى بعض الشركات من السيدات، مبينًا أن هذا الأمر فيه ظلم للشباب.
وأبدى السليمان، تخوفه من هذه الخطوة، ووصفها بأنها تمييز مبني على أسس تتنافى مع الحق الذي نطالب به في تمكين المرأة، محذراً من محاولات تعويض المرأة بطريقة تظلم شباب الجيل الحالي، مبينًا أن سيدات الماضي هن من ظلمن، وليس بنات اليوم.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 50 دقيقة
يعني توظفو النساء محل بيع السيارت حاجة مضحكة يعني الحريم مالهم سنه من يوم سمحو لهم بالقياده لحقو يكسبو خبرة في البيع والشراء يعني الحرمة تعرف تفاصيل وموصفات السيارة اكثر من الشباب محلهم النساء الملابس النسائية والاطفال والعطورت والازياء والذهب والمجوهرات والساعات والنظارت معقولة جدا هذا مجالهم
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 556 ] نشر منذ 17 دقيقة
ما فيه وظائف….. لا تستعجل
كلها…. سعوده….. وضحك على وزارة التجار (العمل)
………… كاشير
……….. وترتيب بضاعه على الارفف
………. وخذ ١٥٠٠ واقعد بالبيت
والاحنبي.. والمتستر…. والجنسيه البحرينيه.. ابو ريالين
لعبت بالبلد
وسلامتك….. خلك من الخراط والاستغفال