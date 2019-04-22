” حساب المواطن ” يوضح إمكانية زيادة الدعم بعد ارتفاع أسعار البنزين

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج ” حساب المواطن ” تعديل مبلغ الدعم خلال الربع الأخير من العام الماضي 2018 ، تحسباً للزيادة المنفذة حالياً في سعر البنزين .

كما أبان البرنامج أن صرف الدعم يتم بناءً على معايير الإستحقاق وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم وعليه تختلف قيمة الدعم .

جاء ذلك رداً على مواطنة وجهت سؤال للبرنامج اليوم الإثنين بشأن زيادة مبلغ الدعم بعد ارتفاع أسعار البنزين مؤخراً .

وكانت إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019 قد بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال، إذ بلغ عدد المستفيدين من ارباب الأسر والمستقلين 3.77 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون مستفيد .