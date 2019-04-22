بالفيديو.. فيصل العجمي عن زواجه بـ ” أم ريان ” : ” يعني ما نعرف نضحك ونتغشمر “

خالد الظفيري(صدى):

خرج فيصل العجمي عن صمته إزاء الأخبار المتداولة حول زواجه من الفاشينيستا فينيسيا المعروفة بـ ” أم ريان ” ، والتي تناولتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند مؤكدة صحتها .

ونشر “العجمي ” مقطع فيديو عبر حسابة عبر ” انستجرام ” ليؤكد أن كل هذا “كان مجرد مزحة وليس أكثر ” .

وقال : شنو الضجة اللي صايرة والفيديوهات، قاعد من النوم أسمع سوالف والحريم مسويهة لويه ومواقع التواصل الاجتماعي وإنستغرام والسناب شات.. يعني الواحد ما يضحك ما يتغشمر ما يمزح.. يعني ما كل شي يتقال يتصدق.. إحنا في النهاية بشر نضحك ونبكي ونسولف ونتغشمر .

وتابع : إلّي شوفتوه إمبارح ما كان إلا ضحك ومزح وإحنا إخوان وتربطنا علاقات طيبة لا تصدقوا أي شي تاني .

وكانت الإعلامية حليمة بولند قد نشرت فيديو عبر حسابها صادفت فيه الثنائي عند دخول احد المطاعم لتؤكد خبر الزواج قائلة : أنا قاعدة استمتع بالحديث بين العشاق.. واليوم نبي نعلن شنو؟.. مبرووك يجعل أحد ما يتزوج غيركم.. يجعل أحد ما يتهني غيركم.. يجعل أحد ما يسافر شهر العسل غيركم.. أحلى عروسين في الدنيا .