 أودي A7 تحصل على لقب أفخم سيارة في العالم 

برلين(صدى):

حصلت سيارة أودي A7 Sportback على لقب ” أفخم سيارة في العالم ” ؛ وبهذا تصبح A7 Sportback ثاني سيارة من أودي تفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد فوز سيارة أودي A8 العام الماضي.

هذا وقد صوتت لجنة تحكيم جائزة World Car، لصالح سيارة أودي A7 Sportback بوصفها أفضل سيارة فخمة جديدة في السوق العالمية.

ويرجع الفضل في اختيار سيارة AUDI A7 كأفخم سيارة هذا العام إلى مزايا التصميم الفريد ومقصورتها الفاخرة الذي تمتاز به هذه الفئة من سيارات أودي وتجربة المستخدم المتطورة والأداء الفائق الذي يجمع بين القوة والكفاءة.

ويعتبر هذا الفوز هو العاشر لأودي ضمن واحدة من فئات السيارات العالمية.

ومن جهته، أوضح هانز يواكيم روثينبيلر عضو مجلس إدارة Audi Technical Development: ” لشرفٌ عظيم أن تفوز أودي بهذه الجائزة مرتين على التوالي.. نحن فخورون جداً بهذه الجائزة لأنها تُظهِر قدرة أودي على تطوير السيارات المتميزة التي تثبت ريادتها في مختلف الفئات “.