وظائف إدارية شاغرة في الوطنية للنقل البحري

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية للنقل البحري ” شركة البحري ” عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة.

وأوضحت الشركة، أن الشواغر هي تنفيذي حساب رئيسي – وظائف متعددة (Key Account Executives)، المتطلبات: درجة البكالوريوس (لا يتشرط تخصص محدد) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الشحن التجاري.

وأضافت، مدير رعاية العملاء (Manager Customer Care)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال أو مجال مشابه.

وأشارت إلى أن للتقديم على وظيفة (تنفيذي حساب رئيسي – وظائف متعددة) عبر الرابط التالي: هنا؛ بينما للتقديم على وظيفة (مدير رعاية العملاء):هنا