أمجد طه: ميليشيا الإخوان في طرابلس تستخدم الأطفال والنساء دروعا بشرية

طلال الضوي(صدى):

كشف أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط إن ميليشيا الإخوان الإرهابية التابعة لنظامي قطر وتركيا في طرابلس تستخدم الأطفال والنساء دروعاً بشريةً.

وأكد ” طه ” على تعرض ميليشيات الإرهاب في طرابلس لضربات قوية في المعركة التي يخوضها الجيش الليبي لتحرير العاصمة الليبية من الإرهابيين.

وأشار إلى أن أكثر من 47 إرهابي إخواني هربوا على متن طائرة تركية متجهين للدوحة من طرابلس بعد تجدد اشتباكات في محيط معسكر اليرموك بين الجيش الليبي، وميليشيات إرهابية تابعة لنظامي قطر وتركيا.