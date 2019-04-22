بالفيديو.. لحظة ظهور أحد منفذي تفجيرات سريلانكا بين المواطنين

كولومبو (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة دخول الإنتحاري احد منفذي سلسلة ” تفجيرات عيد الصفح ” على كنائس سريلانكا صباح امس الأحد .

وأظهر مقطع الفيديو شاب عشريني يحمل حقيبة خلف ظهره ويدخل مسرعاً إلى كنيسة Katuwapitiya بالعاصمة كولومبو لينعطف جهة اليسار وكأنه كان يقصد شئ بعينه بينما كانت حشود من المواطنين تصطف داخل الكنيسة .

وكانت اخبار قد ترددت ان احد الإنتحاريين سجل اسمه وهو ” محمد عزام محمد ” في فندق Cinnamon Grand الـ 5 نجوم اول امس السبت ليبيت تلك الليلة فقط ووقف بين المواطنين المصطفين امام البوفيه للإفطار ثم مضى بعدها .